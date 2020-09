Zac Efron protagonizará un 'reboot' de "Firestarter"

ESTADOS UNIDOS.- La tarde de este martes se ha dado a conocer que Zac Efron protagonizará "Firestarter", una nueva adaptación de la novela clásica de Stephen King.

El ‘reboot’ se centra en una joven que desarrolla poderes pirocinéticos y la capacidad de ver el futuro. Es secuestrada por una misteriosa agencia gubernamental que planea convertir en arma sus habilidades sobrehumanas. La película cuenta con el respaldo de Universal Pictures, Blumhouse Productions y Weed Road Productions.

Efron, quien saltó a la fama por primera vez en la franquicia rosada de "High School Musical", ha mostrado su lado más oscuro en ciertos proyectos, interpretando a Ted Bundy en "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile". Esto se siente en esa línea. Otros créditos de Efron incluyen "Neighbors", "The Greatest Showman" y "The Paperboy". A continuación, se le verá en una nueva versión de "Three Men and a Baby", que se siente muy alejado de todas las cosas de Ted Bundy y Stephen King.

Keith Thomas dirigirá la película a partir de un guión del escritor Scott Teems.

Jason Blum y Akiva Goldsman, quienes anteriormente formaron equipo en la franquicia "Paranormal Activity", producirán. Goldsman originalmente había sido asignado para dirigir "Firestarter". Esta no es la única incursión reciente de Blum en King's Cannon, sino que se ha asociado con Ryan Murphy y Netflix en una adaptación del cuento del autor "Mr. Teléfono de Harrigan ".