Zac Efron protagonizará ''Gold'', un nuevo thriller de supervivencia

ESTADOS UNIDOS.- Zac Efron ha conseguido un nuevo papel que podría escucharse muy prometedor, sobre todo para sus fanáticos y seguidores.

El actor de 33 años protagonizará el thriller de supervivencia titulado ''Gold'', que comenzará a filmarse en Australia a mediados de este mes de noviembre.

Según información de Deadline, la película seguirá a dos extraños que viajan por un desierto y se topan con la pepita de oro más grande jamás encontrada. Ellos traman un plan para proteger y excavar su recompensa con un hombre que se va para asegurar el equipo necesario. El otro hombre permanece y debe soportar los duros elementos del desierto, perros salvajes hambrientos e intrusos misteriosos, mientras lucha contra la sospecha de que ha sido abandonado a su propio destino.

“Esta es una historia emocionante, apasionante y oportuna sobre la codicia, la humanidad, quiénes somos, lo que le hemos hecho al mundo y hacia dónde nos dirigimos si no tenemos cuidado. Tener a Zac Efron como mi hombre principal en esta película es un regalo absoluto y ver lo que ya está creando no se parece a nada que hayamos visto de él antes. No puedo esperar para entregar esta película audaz, visceral y cinematográfica a audiencias de todo el mundo", mencionó el director Anthony Hayes sobre el proyecto.