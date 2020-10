Zac Efron podría llegar al altar con Vanessa Valladares

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Zac Efron encontró a su media naranja, pues el presentador de radio Kyle Sandilands dijo que probablemente la pareja llegue al altar.

En un episodio reciente de “Kyle and Jackie O Show”, el locutor de radio dio detalles del noviazgo que actor de “High School Musical” sostiene con Vanessa Valladares, una mesera de quien quedó perdidamente enamorado y con quien ha compartido experiencias que fortaleció su relación.

Ella es adorable. (Él) no podría conseguir una chica más encantadora y dulce (...) Yo creo que llegarán hasta el final, ya saben, que pronto habra boda”, explicó.

“(Ella) lo invitó a una fiesta sorpresa de estrellas que organizó para su cumpleaños 33 el 16 de octubre en Byron Bay, Australia”, relató.

Después de decirle a los oyentes que la estrella de “The Great Showman "ama absolutamente" vivir en Down Under, el ex juez de “Australian Idol” compartió una idea de la vida romántica de Efron.

"Está enamorado de esta chica, Vanessa", dijo. “Son encantadores. Hermosa pareja. Hacen todo juntos. … Son realmente dulces. Parecen realmente tranquilos y agradables ", compartió.

Sandilands también compartió algunos de los nombres que hicieron la lista de invitados a la fiesta de cumpleaños de Zac, incluidos los actores Luke Hemsworth , Chris Hemsworth y Liam Hemsworth , el ex tenista profesional Pat Rafter y miembro de la banda de rock INXS.

"Hubo estrellas de rock, estrellas de cine, estrellas de televisión", bromeó. "Un tipo de público Byron muy genial".

Efron y Valladares fueron vistos juntos por primera vez en julio, un mes después de conocerse en su trabajo, The Byron Bay General Store.

Una fuente le dijo a “Us Weekly” en septiembre que "las cosas se movieron rápidamente" para la pareja a medida que su relación avanzaba.

"Vanessa pasa la mayoría de las noches en la casa de Zac", dijo la fuente en ese momento. "Ambos están muy enamorados el uno del otro".

Una segunda fuente reveló que Valladares ha ayudado al presentador de “Down to Earth With Zac Efron”, que luchó con el abuso de sustancias en el pasado.

"Zac y Vanessa son realmente buenos el uno para el otro", dijo el segundo informante. “Ella lo ha calmado mucho y no está de fiesta demasiado. A Vanessa le encanta estar activa. Ella y Zac tienen eso en común ".