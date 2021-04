Zac Efron habría regresado a la soltería; aseguran que terminó con Vanessa Valladares

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios meses de relación, parece ser que Zac Efron y la modelo australiana Vanessa Valladares, le pusieron fin a su romance, según publicó The Daily Telegraph y posteriormente lo confirmo el locutor Kylie Sandilands.

En su programa de radio “The Kyle and Jackie O Show”, el comunicador aseguró que habló con Efron en días pasados y le confirmó que ya no estaba junto a la Valladares, pero la relación habría acabado en buenos términos, según explicó.

No es solo The Daily Telegraph. También puedo confirmar después de hablar con él ayer. No es algo tan reciente como ayer, pero sí es reciente. Pero se han ido por caminos separados”, dijo.