Yuya se deja ver sin una gota de maquillaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Mariand Castrejon es una de las ‘influencers’ con más popularidad en internet, aproximadamente son más de 10 años en los que se ha dedicado a crear contenido creativo para sus más de 30 millones de seguidores.

Aunque actualmente Yuya se encuentra enfocada y disfrutando de su etapa como mamá y es que desde la llegada de su primogenito Mar, fruto del amor que mantiene con el cantante Siddharta, ha preferido mantenerse ausente de las cámaras.

Sin embargo por medio de Instagram poco a poco ha brindado algunos consejos que le han ayudado durante este proceso como mamá primeriza, hace unas horas compartió una fotografía en la que se dejó ver sin maquillaje.

A pesar de que en la imagen no se alcan a ver todo el rostro de la ‘YouTuber’ se le puede ver sin maquillaje y un poco “despeinada”, al sólo utilizar un chongo en su cabello por comodidad y seguramente porque hay otras prioridades en su vida.





Ser mamá también luce así” escribió en la publicación.

Al parecer Yuya intentó hacer una reflexión a sus seguidores, de que la maternidad implica mucho tiempo y entrega, pero en más de una ocasión ha dicho que se encuentra disfrutándolo mucho.

Una de sus seguidoras le cuestionó sobre cómo le hacia con la lactancia por su parte la ‘influencer’ que para ella fue desgastante y agotador, que a pesar de los cursos que en su momento llevó, fue complicado.

Sin embargo gracias a la constancia y esfuerzo logró totalmente brindarle leche de lleno a Mar, sobre todo porque en algun momento de su vida era un sueño que quería lograr poder alimentar a su hijo en su totalidad.

¿Cúal es el pasatiempo favorito de Yuya?

Una de sus fanáticas le preguntó cuál era su pasatiempo favorito a lo que ella respondió que caminar porque esto le permite ver, relajarse y pasar tiempo on ella misma.

“Caminar, por muchas razones compartir caminta es compartir muchas otras cosas. Además de que me encanta ver plantas y siempre encuentro nuevas. Me gusta ver casas e imaginar quien vive ahí, me gusta saludar a la gente” reveló la famosa Youtuber.