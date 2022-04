Yuya en portada de ELLE: habla de cómo vive la maternidad

MÉXICO.- Yuya es una de las youtubers más queridas entre el público joven mexicano e inició su carrera en Internet a muy temprana edad por lo que sus seguidores la han visto crecer hasta ser una persona exitosa. Actualmente Yuya no solo es creadora de contenido digital, sino también empresaria y madre del pequeño Mar.

La influencer de 28 años protagonizó el nuevo número de la revista ELLE, donde habló a detalle de su carrera, los planes que tiene para su marca y lo que ha experimentado en su nueva etapa como mamá. Al ser cuestionada sobre cómo ha cambiado su vida con la maternidad, Yuya inició diciendo que tener hijos siempre fue parte de sus planes y ahora que lo está viviendo quiere disfrutar cada momento de la infancia de Mar.

Me gusta dedicarme a compartir tiempo de calidad con mi bebé y también a buscar los espacios para seguir en redes y la marca. Tengo que estar activa, pero consciente de que este momento que estoy viviendo con Mar va a volar y no se va a repetir. Entonces 80% de mi energía está con él”, comentó.

También admitió que aunque sigue procesando la idea de que tiene un hijo, se ha convertido en una madre muy cálida y emocionada con la crianza por lo que constantemente habla de su bebé y muestra fotos de él a las personas a su alrededor. “Todavía me siento muy rara al decir 'hijo', pero me encanta, así que cada que puedo digo ‘¡mi hijo!’ y ‘tengo un hijo’ o ‘te enseño fotos de mi hijo’, me convertí en esa persona que dice todo el tiempo ‘¿quieres ver fotos de mi hijo?’”, admitió la actriz.

Quiere que Mar tenga privacidad

Sobre la forma en la que está cambiando su relación con sus redes ahora que llegó Mar, Yuya explicó que sigue aprendiendo a manejar este aspecto, pues aunque disfruta y agradece el cariño de la gente en redes, quiere buscar que su hijo tenga su propia privacidad y evita ser invasiva.

“Me gustaría que él fuera un niño o un humano que decide sobre su propia vida y no quiero ser invasiva, lo que quiero es darle las herramientas para que él forme su propio criterio. Me gustaría respetar su individualidad, aunque claro que de pronto se verá por ahí junto a mí porque compartimos todos los días. Así lo estoy llevando ahora y como me gustaría hacerlo” detalló.

Finalmente Yuya habló de su marca de maquillaje, Bailando Juntos, con la que busca ofrecer productos de belleza a personas sin importar su género, edad o apariencia. “Es una marca que te invita a ti, me invita a mí, nos invita a to- dxs y no, no tiene género, no hay edad, no hay nada que nos limite a usarla, así que ahorita me quiero enfocar en crear más productos para diferentes y distintas necesidades o gustos”, reveló.

También dijo que está en sus planes ampliar la marca a ropa y accesorios, pero esto es algo que por ahora solo es un plan. “Vamos paso a pasito y haciendo poquito a pasos cortos pero bien firmes”, concluyó la empresaria.