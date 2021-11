Yuridia se sincera tras rumores de separación y alcoholismo

Ciudad de México.- La cantante Yuridia abrió su corazón y compartió cuán difícil ha sido el convellar su vida personal siendo una persona con reconocimiento a nivel internacional.

A pocas semanas de que la ex académica fuese señalada por supuestos problemas con el alcohól, mismo problemas que aparentemente habían ocasionado tu separación con Matías Aranda, es que en su encuentro con la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México se asinceró y habló sobre ese tema.

Me duele en el alma tener que estar involucrada en chismes y tener que exponerme o expresar mis sentimientos, o sea, hasta la fecha es algo que me cuesta mucho trabajo, hablar con ustedes, pero ahora ya no, o sea, ya no me importa, me siento más tranquila conmigo, con lo que yo soy, tengo 35 años ya, y hasta ahora apenas puedo empezar a decir la verdad, o expresar mis sentimientos, o sea, soy una morra de barrio pues, y yo crecí pensando que tenía que esconder todo de mí, y me hacían pensar que yo no podía decir de dónde venía o quién era”

Explicó.

Yuri contempla ir a terapia

Posteriormente, la artista destacó la importancia de acudir a terapia para poder combatir este tipo de situaciones en su vida. “Siempre, eso es muy importante y yo quiero invitar a la gente a que lo haga, y quiero invitar a la gente a que tome consciencia de que la terapia tendría que ser gratis para la gente porque todo mundo lo necesita… ustedes también, no se hagan”.

Por último, ante las interrogantes sobre su reacción a las noticias de su adicción al alcohol y su ruptura con Matías, Yuridia comentó: “¿Pues cómo voy a reaccionar?, me moría de risa, ni modo que me ponga a llorar por los rumores que se inventan a cada rato, cada mes estoy embarazada, siempre me estoy separando, y soy alcohólica ahora… y les vale… No soy alcohólica hermanos míos, quiero que lo sepan, pero si me invitan unas caguamas, ahí estaré”.