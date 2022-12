Yuridia reveló la razón de no subir al escenario a sus fanáticos que quieren cantar

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia es una de las cantantes más importantes del país, desde su participación en el reality de ‘La Academia’ se convirtió de las más queridas por parte del público.

La intérprete de “Ángel” es una de las más activas en sus redes sociales, aunque en los últimos días había estado ausente debido al cansancio que le ha ocasionado el tour musical.

Sin embargo hace unas horas realizó una dinámica de preguntas y respuestas para poder platicar con sus fanáticos, a quienes los invitó a que preguntaran lo que ellos quisieran.

Una de ellas le comentó que quería cantar a su lado en uno de sus conciertos, a lo que Yuridia reveló que no era la mejor “idea”, debido a las cuestiones técnicas que pudieran causar “incomodidad”, a sus fanáticos.

La verdad es que siempre dejo que canten conmigo “informalmente”, les pongo el micrófono ahí donde están, para que sientan que se enfiestan, porque la realidad de las cosas es que es muy complicado subir a alguien al escenario” comentó la artista.

La cantante sonorense agregó que no subía a sus seguidores arriba del escenario, porque era una situación completamente distinta, porque el audio es muy diferente y al no tener el aparato correspondiente no puedes escuchar los tiempos ni tonos.

Yuridia señaló que por eso mejor no sube a nadie al escenario debido a que las personas pueden quedar muy “frustradas”, como si no se hubieran dado a 100, y en realidad es porque el equipo no está preparado para tener gente sin los “in ears”.





El pasado 13 de diciembre Matías Aranda se encuentra celebrando sus 38 años es por eso que Yuridia se encargó de compartir en su cuenta de Instagram algunos momentos que ha vivido a lado de su esposo.



La intérprete de “Yo por él” publicó varias imágenes entre ellas una en blanco y negr donde aparecía sonriendo mientras acariciaba el rostro de Matías que actualmente es su manager.