Yuridia reveló cómo se enteró de su embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuridia es una de las cantante más importantes del país, desde su participación en ‘La Academia’ se convirtió en una de las más queridas por parte del público.

Recientemente la intérprete de “Angel” se vio envuelta en una fuerte controversia debido a unos comentarios por parte de Pati Chapoy, pero inmediatamente los usuarios salieron en su defensa.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram la artista sonorense realizó una dinámica en la que le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas de lo que ellos quisieran.

Uno de sus fanáticos aprovechó para cuestionarle cómo había sido su reacción cuando se había enterado que estaba embarazada de su segundo bebé, a lo que Yuridia respondió que tenía todo grabado.

Grabé el momento y nuestras reacciones y todo eso cuando nos enteramos, y el teléfono que tenía se murió” comentó la cantante.

Yuridia reveló que lamentablemente perdió toda la información, eran videos que tenía pensado compartir públicamente con el objetivo de dar la noticia de manera más emotiva.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus reacciones y buenos deseos para la cantante en esta nueva etapa que está por vivir con su esposo Matías Aranda, con quien ya tiene 12 años de relación.

Yuridia vuelve a lanzarse en contra de ‘Ventaneando’

En nuevas declaraciones, la intérprete de "Ya es muy tarde", volvió a hablar al respecto, luego de que sus seguidores le pidieran no engancharse en chismes y concentrarse en su carrera; sin embargo, la exacadémica reveló que además de mantenerla entre las tendencias, era necesario tocar estos temas, pues durante toda su carrera ha callado los abusos que sufrió.

"No es que les dé importancia. A parte, sí es un tema del cual se tiene que hablar, ya a estas alturas sí les tocaba. Quiero que sepan que llevo 17 años cantando y jamás me pasó por la mente darles réplica, jamás quise hablar del tema y no estaba en mis planes hacerlo", dijo en una serie de videos que compartió en su cuenta oficial de Instagram.