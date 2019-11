Yuridia relata ‘bullying’ de Ventaneando

MÉRIDA, Yucatán.- La artista sonorense Yuridia recurrió a sus redes sociales para criticar un evento que ocurrió en su viaje a Mérida, Yucatán, para presentar un concierto, que involucra a una reportera del programa Ventaneando.

Aunque la cantante indica que suele ser reservada en cuanto a asuntos personales, realizó un video en vivo en Instagram para dar su testimonio.

Cuando llegó al aeropuerto de Mérida, Yuridia narra que una reportera de Ventaneando se tiró al piso, “tipo Neymar”, y “empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño”, cuando nada de eso había sucedido.

Reitera que ese tipo de situaciones la asustan, ya que no le gustan las confrontaciones y porque “hacen pancho” para después “tener su nota y poder inventarle a la gente y contarles algo que no es”.

“Y después viene el ‘bullying’, que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar”, expresa.

La artista señala que estos acosos le han hecho bastante daño, y siente que por eso sus seguidores “no la han visto ser la más exitosa del mundo”, al tratarse de algo que no ha superado todavía.

Con lágrimas, la hermosillense señala lo cansada que está de que “hagan un circo” con su vida.

"Ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver, esta situación está afectando mi salud, y me quiero sentir y quiero estar bien, pero ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir”.

Tras estas declaraciones, sus fanáticos le han demostrado su apoyo, mándandole mensajes de aliento mediante el hashtag #TeAmamosYuridia.

El usuario Adrián Griffin de Twitter etiquetó en un clip de la transmisión en vivo a Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Mónica Castañeda y Pedro Sola, integrantes de Ventaneando, señalando que si la nota de Yuridia sale al aire, “no se les pase” agregar las palabras de la cantante.

“Ahí esta su respuesta a esos que siguen exigiendo que salga en programas, internacional, que deje de ser conformista. Espero que con esto entiendan quién es Yuridia, siempre ha sido así desde que la conocemos. Estoy muy molesta, triste y preocupada”, expresó Bertha Anguiano, otra seguidora.

#TeAmamosYuridia

Ahí esta su respuesta a esos que siguen exigiendo que salga en programas, internacional, que deje de ser conformista.

Espero que con esto entiendan quién es Yuridia,siempre ha sido así desde que la conocemos.

Estoy muy molesta, triste y preocupada@yuritaflowers pic.twitter.com/Qme77yniE9 — Bertha Anguiano (@Berdangui) November 25, 2019

“Es impresionante darte cuenta de que tan importante son tus artistas favoritos para ti, que cuando ellos están mal automáticamente estás mal tú, hasta se me fue el sueño...”, comentó otro fan, Ramiro Ávalos.