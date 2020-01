Yuridia libre de acusación de defraudación fiscal; ahora quiere ser contadora

HERMOSILLO, Sonora.- La mañana de este viernes Yuridia acudió junto con sus abogados a la Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora con motivo de su situación legal en cuanto al adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Fue ahí mismo donde, tanto la cantante como su abogado, bajo los micrófonos de Azteca Sonora, anunciaron que Yuridia estaba libre de acusación de defraudación fiscal.

‘‘El día lunes pasado tuvimos la audiencia inicial donde la inculpada acogió su derecho constitucional a que se resolviera su situación jurídica entre las 144 horas se debatió sobre las medidas cautelares, el juez determina no ponerle ninguna medida cautelar y por ende la continuación de la audiencia inicial continua el día de hoy a las 8 de la mañana y el juez terminó resolviendo el auto de no vinculación a proceso decretando su libertad absoluta’’, mencionó el abogado.

Por su parte, la famosa señaló que eso le habría pasado por confiar tan fácilmente en las personas y que esa situación la hizo querer cambiar de carrera.

‘‘Por confianzuda, yo siempre confiando verdad y pidiéndole a Dios lo mejor. No es por ahí, pero bueno, ojala todo sea para bien y pues’’, mencionó. ‘‘Ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora y a eso me voy a dedicar ahora, a ser contadora, para que no me vaya tan mal’’.

Para finalizar la cantante agregó que se retirará ‘‘un ratito’’ de los escenarios para disfrutar de su familia, al menos por un año.