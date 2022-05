Yuridia dio concierto con Covid

Ciudad de México.- Yuridia dio una presentación en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos y al inicio del concierto hubo algunos problemas técnicos, por lo que aprovechó para hablar con el público y expresarles que el show estuvo a poco de cancelarse.

Y es que debido al tiempo que tomó arreglar las fallas técnicas, la cantante confesó su contagio de covid, misma razón por la que estuvo a poco de cancelar la presentación.

“Les tengo que contar un secreto Aguascalientes, este show casi se cancela… ¿les digo por qué?... porque me dio Covid…. y aquí estamos dándolo todo”, dijo la cantante.

No perdió el humor

Podrá haber perdido el olfato y el sabor, pero no el humor, ya que cerró el tema diciendo: “El que me quiera besar en la boca es bajo su propio riesgo”.

En cuanto a Óscar Jiménez, quien abrió el concierto de Yuridia, también se expresó de la enfermedad de la cantante en su encuentro con la prensa.

“Sí, creo que ella iba a cancelar, pero ¿cuándo pospones un evento así de importante?, obviamente ella está teniendo los mejores cuidados, no se quitó jamás el cubrebocas, es una persona muy profesional, tan profesional que yo le vi los ojitos ayer de ‘ay, no sé si voy a poder... Es una situación donde no está en manos, es una enfermedad que la puedes pescar en cualquier lugar, afortunadamente ya hay vacunas, ya no hay riesgos de muertes, pero imagínate ella con el compromiso, con el sold out, lleno, la Feria de San Marcos, no podía decir (que no)”.

Explicó.