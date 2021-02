Yuri usó peluca en los Premios Lo Nuestro porque “quedó medio pelona”

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri lució espectacular durante la ceremonia de los Premios Lo Nuestro 2021 celebrados el pasado 18 de febrero.

Sin embargo, nadie se había dado cuenta de que la famosa no lució su cabellera natural, pues de hecho, llevaba una peluca.

Y esto, más que una cuestión estética, es porque la intérprete de “Maldita Primavera” perdió bastante cabello como secuela del Covid-19.

En un encuentro con los medios de comunicación, la veracruzana dijo que ya está mejor de salud, pero que tuvo que recurrir al uso de las pelucas porque padeció de alopecia, un síntoma que consiste en la pérdida de pelo no cicatricial en círculos redondos, sobre todo, en la cabeza.

Ya estoy mejor, arañaba paredes. (Me quedé) medio pelona, mana, por eso utilicé pelucas en Premio Lo Nuestro. No me pudieron peinar porque ya no tengo pelo, muy poquito", confesó Yuri.

Fue gracias a la ingesta de vitaminas que ya dejó de perder cabello, y ahora solo espera que vuelva a crecer.

"Ya se me dejó de caer. Ya estoy en tratamiento. El virus te tira el pelo, esto fue del covid, definitivamente. He hablado con varias amigas y me dicen: 'Yuri estoy igual que tú, estoy pelona', pero ya estamos bien... Son unas vitaminas que me mandó mi dermatólogo, unas vitaminas en polvo y después tomadas, son como tres etapas y ya. Fíjate que a la primera semana que me tomé el tratamiento se me dejó de caer", dijo.

Yuri padeció de Covid-19 en octubre del año pasado, aunque en su momento lo negó por estar grabando el reality show “Quién es la máscara” de Televisa.