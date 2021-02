Yuri se solidariza con Alejandra Guzmán por pleito con Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuri externó su solidaridad con Alejandra Guzmán tras las diferencias que la rockera mantiene con su hija Frida Sofía, recordando que cuando ellas eran jóvenes también se rebelaron contra su madre.

Tras su reciente encuentro con Alejandra, la intérprete de “Ya no vives en mi” dijo, en entrevista con la prensa durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, que las diferencias entre La Guzmán y Frida son normales, por lo que no descarta que en breve madre e hija puedan reconciliarse.

“La abracé y le dije: ‘amiga, estoy contigo, estoy orando por ti’. Entre compañeras yo pienso que siempre hay que tener esa parte humana, los egos hay que dejarlos a un lado, Alejandra siempre me ha querido, me ha respetado muchísimo, y claro, por supuesto que la abracé, la apapaché, le dije: ‘amiga estoy contigo’. Los hijos siempre… tú sabes, todos tiramos pal monte, yo también lo hice en mi momento, ella también lo hizo en su momento, no somos jueces”, explicó.

Por otra parte, al ser cuestionada por el problema económico que atraviesa su colega Natalia Jiménez y si está dispuesta a ayudarla, Yuri, aunque dudó que la noticia fuera cierta, contestó: “¿Por qué no?, claro, un día por ella un día por mí, el día de mañana si yo me quedo en la calle, ojalá y alguien me diga: ‘mana, aunque sea unas tortas’”.