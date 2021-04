Yuri se sincera sobre su relación con Chayanne

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Yordi Rosado, la cantante Yuri se sinceró sobre su “complicada” vida familiar, los inicios de su carrera y contó su versión de la supuesta relación que tuvo con Chayanne.



Durante la entrevista, el conductor le preguntó a la intérprete de “Detrás de mi ventana” sobre los buenos momentos que vivió al lado del cantante durante el rodaje de la telenovela “Volver a empezar” en 1994, fue entonces cuando Yuri confesó que, en esa época, ella solía cortejar al autor de “Torero”, pero nunca se dio nada por la distancia, ya que él vivía en Puerto Rico y la jarocha en México.

¿A quién no le gusta Chayanne?, pues a todas, nos encanta. Cuando él estaba en Los Chicos yo le hablaba por teléfono, yo quería pegar mi chicle, la verdad. Pero el vivía en Puerto Rico y yo en México, entonces no se logró”, confesó la cantante.



Entre risas y diversión, Yuri contó que se encontró tiempo después de terminar la novela con Chayanne, y aunque ella quería tener algo con él, el cantante ya estaba casado.

Yuri y Chayanne en "Volver a empezar" (1994) / Youtube



“Ya cuando nos vimos hombresitos, yo una mujercita, decía: Fáltame el respeto”, el siempre me vio de una manera que dije no le gusto, bueno su esposa es rubia… no sé, nunca le quise preguntar. Te prometo ante Dios, no pasó nada”, aseguró Yuri entre risas.



Ante esto, Yordi recordó “los chismes” que salieron sobre una posible relación entre los artistas, mismos que Yuri desmintió, dejando en claro que sólo eran amigos y él siempre se portó muy respetuoso con ella, agregó que a pesar de la amistad que tuvieron, ya no se hablan tan seguido, pero se siguen y se contestan comentarios vía Twitter.