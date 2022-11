Yuri se expresa sobre la muerte de su excuñado Alejandro Iriarte

Ciudad de México.- La cantante Yuri expresó el impacto que le provocó la noticia de la muerte de Alejandro Iriarte, hijo de Maxine Woodside.

Durante una entrevista para Ventaneando, la artista reveló: “Realmente sí me sorprendió muchísimo, Nano era un hombre muy especial, era muy amoroso. Él siempre me tuvo un cariño muy especial, y yo a él también”.

Debido a las especulaciones que han surgido sobre la muerte de Alejandro, pues mientras algunos medios informaron que sufrió un infarto fulminante, y otros dejaron entrever la versión de un posible suicidio, Yuri aseguró que hasta el momento desconoce lo que sucedió.

Realmente para mí fue un shock, no sé el motivo, se dicen tantas cosas, que se quitó la vida, que sí, que no, eso no puedo yo decir nada porque no he hablado con ella, no me ha contestado el teléfono. Maxine ha sido como mi segunda mamá, entonces yo le tengo un cariño muy especial, y me imagino lo que ella debe de estar sintiendo”