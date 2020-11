Yuri habla de lo bueno que le ha dejado la pandemia de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a que varios artistas se encuentran desesperados por volver a trabajar y dejar el encierro que les trajo la contingencia sanitaria por la Covid-19, Yuri aseguró que para ella esta situación le ha caído de maravilla.

La intérprete de “Maldita Primera”, quien en días recientes negó tajantemente haber dado positivo a coronavirus, se sinceró en entrevista para el programa Sale el Sol y habló de las cosas buenas que le trajo el confinamiento por la pandemia.

“En una parte no es que aplauda yo al Covid, porque es una enfermedad mortal y no me gusta nada, pero gracias a este tiempo y a esta pandemia te puedo decir que descansé como nunca he descansado, he disfrutado la paz, he disfrutado a mi familia, he disfrutado a mi hermana que ya es lo último que me queda de mi primera familia y he recordado mucho a mis padres, me he vuelto muy chillona”.

De la misma manera, la artista mexicana confesó que este tiempo de encierro también lo ha aprovechado para pasar tiempo de calidad con su marido Rodrigo Espinoza.

“He disfrutado mucho a mi esposo, aunque trabajamos juntos y siempre andamos del tingo al tango, vamos a cumplir 25 años de casados… ya ven, sí se puede… entonces puedo decir que muy aparte de la enfermedad estoy feliz por este tiempo”, remató.