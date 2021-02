Yuri confiesa haber sufrido acoso sexual a los siete años

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada día es mayor el número de víctimas que alzan la voz para denunciar algún tipo de abuso y violencia. Pocas son las mujeres que no han sufrido una agresión en su vida cotidiana: en el transporte público, colegio, casa o circulo de amistades cercano.

La cantante veracruzana, Yuri, ha sido una de esas mujeres que han tenido que enfrentar a la violencia de género en su vida, de hecho cuando era muy pequeña pasó por una situación de acoso sexual por un hombre mayor.

En el programa "Ventaneando", la intérprete de "Detrás de Mi Ventana" contó que cuando tenía siete años, su papá era médico y tenía un consultorio largo y en la parte de atrás él hacia curaciones con los enfermos cuando ella jugaba con los algodones y metiéndolos en alcohol.

"Recuerdo que había un señor de edad, yo tenía siete años. Mi papá ya me había dicho 'mijita cuanto le toquen aquí o allá abajo no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted'. Recuerdo que el señor comenzó con 'quieres un dulce' y yo de sí, me gustan los dulces, 'ven nenita, estás bien bonita', yo me acuerdo que llevaba un short, llevaba una camiseta y un short verde", recordó la veracruzana.

La veracruzana recuerda que él empezó a tocarle el seno y ella se hizo a otro lado cuando el hombre le dijo que no estaba haciendo nada malo, pero ella respondió que su papá le había dicho que nadie podía tocarla en sus partes íntimas.

"Y luego me hice para atrás, él agarró su mano y me tocó mi parte de la vagina, pero yo me hice para atrás y le corrí a decir a mi papá. Mi papá era diabético, casi muere porque se le subió el azúcar y le destrozó la cara al señor y se lo llevaron a la cárcel y ya no sé qué pasó", cuenta.

Yuri rompe el silencio y confiesa que sufrió abuso siendo solo una niña de siete años, ¡denunció a su abusador y su papá le partió la cara! #Ventaneando ��



Yuri cuenta que tiempo después tuvo un novio, quien era famoso, que tenía fama de golpear a sus parejas y que un día el hombre le alzó y la amenazó con pegarle.