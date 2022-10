Yuri aconseja complacer a los hombres en terreno sexual para evitar infidelidad ''tú sírvele su plato''

Ciudad de México.- La cantante Yuri reveló uno de los secretos que ha fortalecido su matrimonio con Rodrigo Espinoza, con quien lleva más de dos décadas de relación.

La artista se sinceró sobre su vida sexual y la de su marido y expresó que como toda mujer su deseo sexual disminuyó con el paso de los años.

“Sí sucede, sucede que cuando la mujer está entre los 40, 30, no, 40 - 50, baja la libido y obviamente al hombre no, no hombre, ¡qué le baja!, le sube, y ellos quieres cuchi cuchi en todos lados”, contó con una gran sonrisa en entrevista para el programa Ventaneando.

Consejo para el matrimonio

Sin embargo, la cantante recurrió al consejo de una gran amiga, quien a su vez le hizo ver la perspectiva del hombre en dicho terreno.

“Una de las cosas que me aconsejaba la esposa de mi pastor, que me decía: ‘Yuri, ya esto para los hombres, la sexualidad no es tanto porque ¡ay, es que! ..., no, es que es una necesidad, es como comer’”, inició la artista.

Posteriormente, Yuri dio detalles de la comparación que hizo la mujer del pastor con relación a la alimentación y la sexualidad para los hombres.

‘El hombre si no come ¿qué pasa?, se pone de malas, haz de cuenta, entonces tú sírvele su plato aunque tú no quieras, sírvele su plato, que se sirva el bufet, pero tú concientízate que eso le hace bien a él y lo va a ser más feliz’, por eso hay tanto engaño, por eso hay tanto divorcio’”

Dñadió en su relato Yuri.

Su estado de salud

Sin embargo, intérprete reveló que en su caso más que la baja de deseo sexual fue su estado de salud la que la hizo perder el interés en ese tema.

“¿Sabes que pasa?, que también el rollo de la disautonomía, ¿Qué vas a querer andar cuchi planchando?, yo no me podía parar, yo no podía ni bañarme, así, agarrada de la pared, todo me daba vueltas”, declaró.

Hasta el momento, Yuri y Rodrigo continúan siendo de las parejas más estables y sólidas en el medio artístico, y tras la adopción de su hija Camila, quien ya es una adolescente.