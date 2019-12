Youtubers destapan atrocidades que vivieron en Badabun

HERMOSILLO, Sonora.- Uno de los canales de YouTube más populares de México, Badabun, está siendo acusado de acoso sexual, acoso laboral, homofobia y violencia.

Kevin Achutegui, Kim Shantal, Alejandro Flores,Dany Alfaro y Queen Buenrostro son cinco de los Youtubers que formaban parte de esta gran cadena, pero debido al maltrato decidieron desistir y hablar todo lo que han estado callando durante el tiempo que estuvieron en el famoso canal.

Fue Juan de Dios Pantoja quien, por medio de su canal, les dio la oportunidad de expresar y dar a conocer parte de la violencia que vivieron en ‘‘la empresa’’, como le llaman durante el clip para evitar problemas legales. En el cuentan que fueron humillados en su antiguo trabajo, ah tal modo que incluso describen al CEO de Badabun como el mismo ‘‘diablo’’.

‘‘Lo más seguro que cuando ustedes están viendo este video, es que ya no tenemos redes, ya no tenemos Youtube, ya no tenemos ese medio de comunicación que nosotros disfrutamos compartir con ustedes… nosotros tenemos un contrato con esta empresa, nosotros estamos atados 100% a esta empresa, tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar’’, expresa Alejandro Flores.

Buenrostro continúa señalando que todo empezó cuando los manipularon para firmar un contrato. ‘‘Yo me acuerdo, fue en Febrero de 2018… Nos citaron a todos sin decirnos porque a una sala de juntas, nos sentaron, nos quitaron nuestro celular y nos empezaron a dar el contrato, una vez que lo teníamos decían: o lo firmas o te vas’’.

En el video que dura alrededor de 37 minutos, Juan de Dios resalta que el CEO los llamaba ‘‘pend&$#$’’ cuando algo lo llegaba a sacar de sus casillas, dejando en claro que ese no es el trato que se le da a ningún ser humano y mucho menos a una mujer.

‘‘Durante todo el trayecto siempre han jugado con nuestra psicología pero lo que si me di cuenta es que siempre trataban de justificarse diciendo que era para nuestro bien’’, menciona Dany Alfaro.

Cabe señalar que los youtubers mencionaron tener pruebas de la violencia que vivieron dentro de Badabun y piden al CEO cancelar sus contratos para que ellos puedan volver a sus redes sociales, de lo contrario, darán a conocer todo.