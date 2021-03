Youtuber entrega a pacientes Covid tanques de oxígeno que compró tras rifar su auto

LEÓN, Guanajuato.- Scott Adrián Moreno, mejor conocido como Scott Traveling en sus redes sociales, se volvió viral hace unas semanas por anunciar que rifaría sus dos autos de lujo con la finalidad de recaudar fondos para comprar tanques de oxígeno para pacientes que luchan contra el Covid-19.

El influencer cumplió su palabra y mediante un video dio a conocer que la rifa de su Mercedes- Benz se llevó a cabo de la manera correcta, por lo que compró tanques de oxígeno y los repartió entre pacientes de Guanajuato.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En un video del influencer, se puede ver a Scott en la parte trasera de un camión de tanques de oxígeno en plena madrugada, entregando algunos cilindros a personas que los necesitan. El influencer aclaró que grabó el hecho no por querer ser reconocido, sino para demostrarle a los detractores que no era un tema de publicidad.

“Ahora va el precioso BMW M3, compañero de viajes y demás. El costo del boleto es de $200 pesos. Se compran al mismo número…” comentó Scott Traveling y respaldó la postura con una publicación en sus redes sociales.

“Ya se que me criticarán por las rifas, pero con las críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen a ser indiferente con el dolor de las personas,” comentó Scott hace unas semanas cuando anunció la rifa de sus vehículos.

Según el youtuber, algunas personas acordaron con él que, en cuanto estén estables, prestarán los tanques de oxígeno a otros pacientes que lo necesiten para así crear una cadena de ayuda.