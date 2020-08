Youtuber corrige a Annuel AA y su "jeepeta"

TIJUANA, BC.- Jack Vargas es un creador de video juegos, TikTokero y le gusta el reggaetón, tanto que se dio el lujo de corregir al cantante Anuel AA en el tema “La Jeepeta”.

“A la mujer se le respeta! Estoy harto de las canciones en donde tratan a la mujer como un juguete sexual! Así que decidí arreglar esta y cantarla como debería ser. ¿Qué les parece?”, escribió en su cuenta de Facebook donde tiene 660 mil seguidores.

En su cuenta de TikTok, Vargas refiere al puertorriqueño andar de loco presumiendo su “jeepeta”, que es un término para referirse a los autos de la marca Jeep.

Yo se que andas loquito presumiendo tu jeepeta, pero a mi me enseñaron que a la mujer se le respeta, no importa el carro que tengas y todo lo material, no hay razón para que creas que son tu juguete sexual”, destacó.