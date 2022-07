Youtube cierra cuentas de YosStop y su esposo.

Tijuana, Baja California.- Yoseline Hoffman dedicaba su canal a expresar su punto de vista sobre los temas sociales y virales; uno de sus videos polémicos, la llevó a la cárcel al relacionarse con el delito de pornografía infantil.

Al llegar un acuerdo con la víctima, YosStop volvió a la plataforma pero en esta ocasión con otro tipo de contenido orientado al apoyo de la comunidad, su embarazo y boda.

Sin embargo, la famosa y su pareja Gerardo González perdieron sus cuentas de la plataforma Youtube sin saber sus razones.

“Me siguen preguntando si yo borré mis videos, no, YouTube de repente los borró sin justificación y sin ninguna razón y también el de Gerardo y no sabemos por qué; aún no hemos recibido respuesta, espero que esta semana nos digan algo"; declaró vía instastories.