YouTube transmitirá gratis la película Singalong de 'Yellow Submarine'

ESTADOS UNIDOS.- Durante un evento de transmisión especial, YouTube Music presentará la película animada de "Yellow Submarine" de The Beatles, la cual estará disponible de forma gratuita en todo el mundo.

Según información de Variety, el evento se llevará a cabo este sábado 25 de abril a las 9 a.m. PDT / 12 p.m. EDT / 5 p.m. BST a través de Estrenos de YouTube en el canal de YouTube de The Beatles. La versión única de la película restaurada incluye letras en la parte inferior de la pantalla para que los espectadores las sigan.

Cabe recordar que la edición individual de "The Yellow Submarine" fue lanzada en los cines en 2018 para celebrar el 50 aniversario de la película, y no ha estado disponible desde entonces. La película animada musical psicodélica incluye algunas de las canciones más conocidas de Fab Four, incluyendo "Eleanor Rigby", "When I'm Sixty-Four", "Lucy In The Sky With Diamonds", "All You Need Is Love" y " it’s All Too Much.".

La película "Yellow Submarine" está dirigida por George Dunning, escrita por Lee Minoff, Al Brodax, Jack Mendelsohn y Erich Segal, con dirección de arte de Heinz Edelmann y partitura adicional compuesta por George Martin.

La película trata sobre un paraíso sobrenatural llamado Pepperland, ubicado a 80,000 leguas bajo el mar, un lugar donde la belleza, la felicidad y la música reinan. Pero la armonía pacífica se hace añicos cuando los Blue Meanies invaden con su ejército de tormentas, chiflados de manzana, tortugas que se rompen y el guante volador amenazante en un intento de detener la música y drenar Pepperland de todo color y esperanza. Los Beatles vienen al rescate, se unen con Young Fred y el Hombre de ninguna parte y viajan a través de siete mares para liberar a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, hacer las paces con los Meanies y restaurar la música, el color y el amor al mundo.