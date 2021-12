YosStop reflexiona sobre el tiempo que pasó en prisión: “para mí fue como una muerte”

Ciudad de México.- Tras un mes desde que Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop saliera de la cárcel, reflexionó sobre cómo fue para ella haber estado privada de su libertad durante esos meses.

En la entrevista que mantuvo con Diego Ruzzarin, Hoffman señaló que todo el proceso por el que pasó cuando fue acusada por delito de pornografía infantil.

Yo creo que nadie es consciente de su libertad hasta que la pierde, literal, que no es lo mismo, o sea, por ejemplo, no naces con novia o novio, ahí es donde sacan el cliché de “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”, no naces con eso, pero sí naces siendo libre, hasta cierto punto, y entonces ¿cómo vas a perder algo que siempre has tenido?, nadie lo concibe, y cuando pasa es como… ¡madr$%!, esto es mi libertad, ¡esto significa mi libertad!”porque no solo pierdes la libertad, cuando en teoría solo te privan de tu libertad, pierdes un montón de cosas, pierdes la cabeza, pierdes tu salud mental, pierdes tu salud física, pierdes muchas cosas, pierdes las ganas, o sea pierdes un montón de cosas, entonces, lo que conlleva a perder la libertad real, ¡es horrible!”.

Comento la Youtuber.

¿Cómo fue para YosStop?

Tras pasar por todos estos escenarios, Hoffman encontró una gran similitud de lo que es vivir prisión con perder la vida. “El darme cuenta de eso, para mí fue como una muerte, y el ser humano no está hecho para vivir su propia muerte, o sea, tú te mueres y bye, se acaba, y vámonos. Estás muerto en vida, y estás viendo a tu familia sufrir, y estás viendo todo lo que pasa alrededor y no puedes hacer absolutamente nada”.

Por otra parte, al hablar de la justicia terrenal y si cree que existe, la influencer replicó: “Yo creo que existe de alguna manera, pero no por el hombre… aún no me queda claro (¿cómo existe?), pero sí sé que la justicia, justicia como institución, no existe”.

Pese a todo lo que lo tocó vivir tras ser detenida y vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil y que cinco meses más tarde su acto se reclasificó por el de discriminación, de tal forma que fue puesta en libertad, YosStop aseguró que al menos para ella la experiencia si le dejó un cambio radical en su estilo de vida.

“Depende mucho la persona, porque si hay muchas personas que tienen el contexto de vida muy difícil, y esta experiencia es muy dura, y hay personas que son reincidentes […] y no aprenden, o se ponen peor, salen con sed de venganza, entonces sí depende mucho de la persona, y de cómo lo quieras tomar […] para mí sí fue algo que me dejó muchas cosas buenas, y que me hizo conocerme más, y encontré una paz que a lo mejor no hubiera encontrado haciendo mil sesiones de yoga”.