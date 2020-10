Yordi Rosado se arrepiente de “Big Brother”

CIUDAD DE MÉXICO.- El reality show “Big Brother” fue una plataforma a la fama para varios de sus habitantes, y aunque muchos recuerdan la experiencia con cariños, otros no tanto.

Este es el caso de Yordi Rosado, quien se sinceró durante su programa “Miembros al aire” y confesó que haber formado parte de “Big Brother VIP” fue uno de los mayores errores de su carrera profesional.

Relató que en aquel entonces aceptó ser parte del programa para quitarse la imagen de “Otro Rollo”, pero las cosas no salieron como él esperaba.

“Tengo muchos fracasos, pero el peor definitivamente Big Brother. Cuando entré a Big Brother, todo el mundo me ubicaba como el patiño de ‘Otro Rollo’ y fue una gran oportunidad para que me ubicaran por mi nombre”, comenzó a explicar.

“A mí no me gustó Big Brother porque es mucho movimiento de emociones, se me acababa de morir mi mamá, me ponían todo el tiempo la música de mi mamá y además soy chilloncito”.

La presión fue tal que le tocó cometer uno de los momentos más bochornosos de la televisión mexicana.

“Me llevan al confesionario y me dicen ‘reparte cinco puntos entre tres habitantes’, no pude contar en ese momento, me da pena ajena por mi familia, con mis hijos. Soy terrible con los números, bajo presión soy peor”, relató.

"Lo que pensé en ese momento podíamos nominar a tres personas. Estaba El Travieso que era de mi equipo y no lo podía nominar porque iban a ver que era desleal con mi gente, con Yolanda (Andrade) quedamos fuera del aire que no nos íbamos a nominar y Omar tenía muchos fans, se me iban a ir encima”, narró.