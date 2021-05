Yordi Rosado sale en defensa de Kuno Becker; desmiente que haya llegado en estado inconveniente a darle una entrevista

CIUDAD DE MÉXICO.- Yordi Rosado empleó sus historias de Instagram para aclarar que Kuno Becker no es el actor que acudió a una entrevista con él en estado inconveniente.

“Para nada, al contrario, Kuno lo quiero entrevistar, ya tenemos una fecha para entrevistarlo próximamente, él no ha ido jamás a mi departamento y nada por el estilo”, dijo Rosado

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Acto seguido, Yordi se deshizo en halagos para el antagónico de la telenovela Fuego Ardiente.

“No puedo creer que de repente se inventen cosas de este nivel, al contrario, Kuno de muy buena fuente sé que es de los que llega más temprano, trabajadores, le está yendo increíble con la novela, está haciendo un papelazo, y no es”.

De la misma manera, el conductor confesó su arrepentimiento por haber hecho esa declaración, aunque destacó que nunca revelará la identidad del mismo.

“En algún momento tuve el error de decir ‘hay una persona que llegó en estado inconveniente’, pero no fue Kuno, no fue Fernando (Carrillo), y no voy a mencionar quién es porque sería una grosería con alguien que te está prestando su tiempo y está confiando en mí, pero Kuno Becker no tiene nada que ver, al contrario, le mando un abrazo y espero pronto poderlo entrevistar”, declaró.

Finalmente, Kuno Becker agradeció el gesto de Yordi Rosado a través de las redes sociales, asegurando que nada le ganará a la verdad.