Yordi Rosado hace llorar a La Chilindrina

CIUDAD DE MÉXICO.-Yordi Rosado entrevistó a María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel en el programa de El Chavo del 8 como La Chilindrina.

Durante el programa transmitido por su canal de YouTube, Yordí hizo llorar a la actriz cuando le leyó una emotiva carta dedicada a su querido personaje que ha hecho feliz a millones de niños alrededor del mundo.

"Te pido de corazón que compartas esta carta que no tiene otra intención que agradecer su presencia en nuestra vida. Queremos recordarle lo importante que es para la vida para tantas personas en el mundo, no solo en México, en el mundo. Dile, por favor, que nunca vamos a olvidar que gracias a ella (La Chilindrina) entendimos que sí, a veces es triste no tener mucho de todo, como ella no tenía en la vecindad y que la gente con el dinero contado somos más que común, y más de los que imaginan, pero que aún en la escasez la felicidad de un niño puede contra todo y contra todos", decía la misiva.

Agrega:

"Recuérdale que algunos de nosotros crecimos solo con un papá, o con una mamá, y que al verla a ella supumos que eso estaba bien, y que el amor es tan grande como el de las personas que se lo comparten. Que muchas niñas se pusieron ese vestido verde con lentes y esas pecas dibujadas con el maquillaje de mamá y que se sentían orgullozas de vestirse así".

Yordi al estar leyendo las conmomedoras palabras también rompió en llanto, al igual que María Antonieta.

De las Nieves agradeció a Rosado por la carta, y dijo que tiene mucho que agradecerla a su entrañable personaje.

"Qué cosas más bellas tengo que decirle a La Chilindrina, ella me ha dado tanto, gracias a ella yo estoy aquí y he podido salir adelante y tengo amigos tan lindos como tú", le dijo María.