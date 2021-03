Yordi Rosado desmiente Fernando Carrillo haya llegado drogado a su entrevista

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana el conductor de televisión publicó un clip de video desde su cuenta de twitter donde aclara que el entrevistado incómodo no es el actor Fernando Carrillo, dejando claro que desde el momento de la entrevista se decidió por la producción de su programa que no se iba a publicar la grabación, para evitar dañar la imagen del personaje, tanto en su canal de youtube, como en su programa en Unicable.

En dicho video, Rosado deja claro que desconoce el origen del rumor sobre la presunta participación de Carrillo en esta entrevista, que sí se realizó en Tulum, además de confirmar que la plática con el actor sí salió al aire, pero por Unicable, no por su canal de Youtube.

"Hice una entrevista con el señor Carlos Alazraki y me preguntó ¿Cuál había sido el entrevistado que más trabajo me había costado? Entonces le conté de una anécdota de una persona que estaba en súper estado inconveniente, qué bueno ni siquiera iba a salir la entrevista al aire y qué era para mi canal de youtube. Finalmente no salió la entrevista", afirmó Yordi. ¡Un abrazo fuerte para mi querido @FerrCarrillo!

Feliz jueves pic.twitter.com/qBOBeEvEyU — Yordi Rosado (@YordiRosado) March 18, 2021

A decir de Rosado, su entrevistado estaba en un estado narcotizado, al grado que tuvo que pedir ayudar a su producción para que no lo dejaran solo con esta persona, quién no salía de su propiedad, aún después de cuatro horas de charla, por lo que se decidió por respeto nunca publicar la información ahí otorgada.

"Pero no sé por qué lo relacionaron con Fernando Carrillo y decían, en la noche me imagino sucedió esto, pero no para nada que ver con Fernando Carrillo, al contrario, la entrevista con Fernando Carrillo sí salió al aire pero en otra plataforma, no en mi canal de youtube", puntualizó el conductor.



La duda queda en el aire ¿Quién es el entrevistado en cuestión?

El día de miércoles 17 de marzo, algunos sitios en redes sociales apuntaron a que fue el actor Fernando Carrillo quien presuntamente habría podido ser el personaje en cuestión, tras reaccionar desde su Twitter. En esa misma red social cuestionó la moralidad del también autor, insinuó que era “un doble cara”.

A pesar de que Yordi Rosado admitió en entrevista con Carlos Alazraky que no diría quién fue la peor entrevista que ha tenido en su canal de Youtube, el actor Fernando Carrillo ofreció 50 mil pesos si de la boca de Rosado sale que fuese él quien llegó en mal estado a la hora de la exclusiva que no ha visto la luz por el momento.

Esta quizá fue la causa por la que internautas concluyeron qué Carrillo podría ser el personaje en cuestión, tras haber realizado una entrevista en Tulum y coincidir con la inicial del personaje: La F. Pero esta teoría ha sido desmentida por el mismo Rosado, que ha dejado claro que dejará en incognito la identidad de su entrevistado más incómodo.

“No puedo decir su nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero es una persona que llegó, literal, drogadisísimo, hasta atrás, alucinado. No podía yo hacerle una sola pregunta. Le hacía una pregunta y habló una hora seguida, no hacía una pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas”, expresó Yordi.

.@YordiRosado nos cuenta sobre el invitado que llegó DROGADO a su programa!!! #PlaticandoConAlazraki



→Vean la entrevista completa en https://t.co/MqGSmIYqJq← pic.twitter.com/WmVlxo0zNk — Carlos Alazraki (@carlosalazraki) March 18, 2021

Según Rosado “la entrevista fue una experiencia muy rara”, pues, en el programa de Alazraki confirmó que las declaraciones de su “entrevistado”, las cuales se llevaron a cabo cerca de las playas de Tulum fueron inusuales e incluso tuvo que pedirle a su staff que los escondieran de su incómodo invitado. El conductor incluso bromeó y confirmó que no se trataba del actor Roberto Palazuelos quien le hizo sufrir su peor entrevista.