Yordi Rosado cuenta experiencia paranormal que lo llevó a tomar terapia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los eventos paranormales son algo que siempre generan interés en las personas, así como polémicas entre personas que creen que existan cosas más allá de lo que la ciencia puede explicar y las que su entendimiento no ve más lejos de lo comprobable.

Fantasmas, espíritus, poltergeist, cualquier tipo de evento paranormal que pueden ser creídos o usados simplemente para asustar los niños; sin embargo, hay otro tipo de casos, como el que vivió el conductor Yordi Rosado, quien asegura haber visto algo muy de cerca.

Durante la última emisión del programa "De noche todo pasa", el también productor reveló que, siendo apenas un niño, se enfrentó a una de las experiencias más terroríficas de su vida, cuando un fantasma se le apreció en la casa de sus padres.

Yordi inició relatando que durante su infancia le tenía mucho miedo a la oscuridad, a tal grado que todas las noches se salía de su cuarto para ir a dormir con sus padres; sin embargo, en una de esas ocasiones se encontró con una mujer en el pasillo, la cual aseguró que se trataba de "La llorona".

Me acuerdo que tendría como unos 6 años y me despierto; (me) paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente, me paro y veo a una señora volando, con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a 'La llorona'", dijo.