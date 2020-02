Yolanda Andrade se niega a hablar de Verónica Castro

A pesar de que Yolanda Andrade siempre se ha mostrado accesible con los reporteros para hablar de cualquier tema, en esta ocasión su actitud cambió y decidió no dar ninguna declaración luego de la reciente entrevista que le brindó Verónica Castro a Galilea Montijo.

Durante su llegada a la grabación del programa Montse & Joe, Andrade decidió entrar las instalaciones de la XEW sin responder a los cuestionamientos de los reporteros; sin embargo, la que se mostró un poco molesta con la insistencia de los medios fue su compañera y amiga Montserrat Oliver.

Al ser llamada por los periodistas, Oliver replicó: “no, para qué, la neta, con todo respeto, si contesto molestan, si no contesto, también, ya no sabe uno que rollo… no con ustedes, pero creo que ya les di mi vida, ya me encueré en todos los sentidos, ya subí videos a YouTube de todo… ¡ya!, ¿qué más quieren?... ¿ahorita por qué tanto argüende?, ¿qué pasa ahora? ...”.

Posteriormente los reporteros le hicieron mención de la reciente entrevista de Vero Castro, a lo que Montserrat inmediatamente replicó: “¡ay!, eso es asunto de Yolanda, ya que flojera”.

Sin dar más declaraciones, la conductora se alejó de la prensa y decidió dar por terminada la entrevista. Por su parte Yolanda sigue sin hablar del tema ante las cámaras.