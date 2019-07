¿Yolanda Andrade se casó con Verónica Castro?

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que Yolanda Andrade revelara en el canal de YouTube de Montserrat Oliver que se había casado en secreto hace algunos años, en redes sociales comenzaron a especular sobre con quién se habría casado la conductora.

Los primeros nombres que circularon en los comentarios de un video subido por el programa Hoy a su cuenta de Youtube, mencionan a Verónica Castro, Roxana Castellanos, Salma Hayek, Kate del Castillo y la misma compañera Montserrat.

“Es obvio que la Vero Castro”, dijo un usuario, otro reafirmó lo dicho y señaló: “Hay haaaaa si todo el mundo sabe que es Verónica Castro (sic)”.

Sin embargo, una dijo que no cree que haya sido la Vero Castro, pues Yolanda ha revelado en diversas ocasiones que perdió su virginidad con Christian Castro, y eso ya sería mucho degenere.

Pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente, pero no puedo decir quién es esa persona, yo no. No puedo hablar de ella porque es una figura pública, y es muy famosa, entonces yo no puedo decir ay fulana, si a ella no le he preguntado”, dijo la presentadora de televisión.