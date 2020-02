Yolanda Andrade no quiere ser ejemplo para la comunidad LGBT

En los últimos meses, Yolanda Andrade ha dado mucho de qué hablar con respecto a sus preferencias sexuales, luego de asegurar que sostuvo una relación amorosa con Verónica Castro, además de revelar que fue la primera mujer en besar en la boca a Montserrat Oliver.

Y a pesar de que Vero ha negado ese romance, y Oliver ha sido más reservada al hablar de su vida amorosa, Yolanda ha ganado muchos adeptos dentro de la comunidad LGBT por hablar abiertamente de sus relaciones sentimentales, hecho que la ha llevado a ser considerada como un ejemplo.

Sin embargo, Andrade manifestó su negativa ante este hecho, y destacó que lo más fuerte con lo que ha lidiado en su vida fueron sus adicciones.

“Yo no sé si puedo ser ejemplo de nadie y la verdad no quiero esa responsabilidad, yo vengo de un alcoholismo y drogadicción, vivo el solo por hoy, y si mi ejemplo es para vivir una vida de sobriedad, cuando yo toqué fondo, eso es más importante para mí”, explicó.

Y finalizó el tema destacando: “El qué dirán no me importa, la situación de mi preferencia sexual es lo de menos, lo más difícil de mi viaje de vida, yo creo que fueron mis adicciones… eso es lo importante y no con quién te acostaste, ni con quién estuviste, eso es lo de menos”.

Es así como Yolanda trata hacer conciencia entre las personas, subrayando que más allá de sus amoríos, lo más importante es la forma en que ha dejado atrás su vida de adiciones, misma que la tuvo al borde de la muerte.