Yolanda Andrade confiesa que se realizó 3 cirugías estéticas y se siente orgullosa de ello

CIUDAD DE MÉXICO.- Como muchas famosas, Yolanda Andrade decidió someterse a unos cambios estéticos con la intención de lucir un poco más joven, pero a diferencia de algunas, la conductora decidió mantenerse fiel y sincera a sus seguidores, por lo que dio a conocer todos los detalles mediante una entrevista con la revista TV Notas.

Según informa la revista de espectáculos, Andrade se quitó la grasa de los ojos, las famosas patas de gallo y se realizó un estiramiento, así que se puede decir que luce muy renovada, y es que ella mismo dijo que parece otra, además recalcó que el procedimiento no fue invasivo, por lo que en menos de tres horas se fue a su casa para seguir con los cuidados, incluso ya mostró los resultados en un video de Instagram

‘’Me veo al espejo y me siento otra; incluso mis amigas que me han visto y me han dicho que están impresionadas, me piden que les pase el teléfono del doctor’’, señaló Yolanda para Tv Notas.

La famosa además presumió de ser diferente a las demás famosas que no les gusta hablar o aceptar sus operaciones, pues a diferencia de ellas, ella sí se siente cómoda diciéndolo e incluso recomendó el trabajo de su doctor.

“Ustedes saben que yo siempre soy muy congruente, lo que hago lo digo. Trato de ser muy congruente en la vida, y si además esto puede animar a otras mujeres a ver que sin ponerse en riesgo pueden lucir más jóvenes, adelante, que sepan con quién hacerlo, pues a muchas famosas no les gusta revelar quién las operó, pero yo feliz presumo que fue el doctor Guevara, que es extraordinario, en mejores manos no pude estar. Yo estoy muy feliz y plena con este cambio, por eso con mucho gusto se los comparto”, finalizó.