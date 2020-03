Yolanda Andrade confiesa que no irá a la boda de Montserrat Oliver

CIUDAD DE MÉXICO.- Como muchos saben, no es ningún secreto que Yolanda Andrade, en su tiempo, tuvo una relación amorosa con Montserrat Oliver. En la actualidad las conductoras son muy cercanas, sin embargo, parece que la ex de Verónica Castro no está muy interesada en ir a la boda de Montse.

Cabe señalar que Oliver se comprometió con su pareja, Yaya Kosikova, por lo que se le cuestionó a Andrade si asistiría a la boda, a lo que respondió algo que pocos esperaban escuchar.

‘‘Me chocan las bodas, tendría que ir de puro compromiso”, expresó según información de Tribuna.

La presentadora se excusó señalando que las bodas a las que había asistido, habían terminado en divorcio, por lo que no quisiera eso para su amiga.

‘‘Soy pájaro de mal agüero. A cada boda que he ido se divorcian”, comentó.

Por último, la conductora señaló que de asistir, le obsequiaría una caja de herramientas, pues a Olivier le gustan ‘las cosas manuales”.