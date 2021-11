Yolanda Andrade brinda detalles porqué Fernando Colunga abandono “Malverde”

Yolanda Andrade, que se conoce es devota por el denominado “Santo de los narcos” asegura que el Santo “no lo quiso”, refiriéndose a Colunga, que lo interpretará en la ficción de la cadena Telemundo.

En la entrevista con Maxine Woodside, la conductora cuenta que posterior al escándalo consecuencia de la repentina cancelación del proyecto, tuvo revelaciones del propio Malverde que el Santo estaba inconforme con que Colunga lo interpretará.

Te lo voy a contar a ti, Maxine, porque eres la reina de la radio. Cuando estaba pasando todo lo de Colunga, yo estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos y entonces les dije: ‘Sabes que, él no va a ser’. Y se empezarona reí, ‘No, es que no va a ser porque él (Malverde) no quiere (les dije)”, contó al aire.