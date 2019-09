Yolanda Andrade asegura que hay fotos y videos de su boda con Verónica Castro

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante las negativas de Verónica Castro de aceptar que supuestamente se casó con Yolanda Andrade hace años, ésta última asegura que tiene pruebas.



Fue en una entrevista con el programa Primer Impacto donde la conductora de Mojoe reveló que hay videos y fotos de esa noche en donde juntaron sus vidas.



Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. pero no vale la pena, yo no me quiero pelear con Verónica. Vivimos muchos momentos muy importantes, sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella", dijo.