‘Yo vivo al día… si no hay trabajo no hay comida’, dice Angélica María

Angélica María reveló que tras la cancelación de sus presentaciones a raíz del Covid-19 ahora se encuentra viviendo un momento de crisis económica.

La actriz y cantante confesó en entrevista para el programa Sale el Sol que, a varias semanas de su aislamiento preventivo en Estados Unidos, su situación se ha complicado.

“Yo de la patada hijo, no hay trabajo, no estoy trabajando… Todos los shows que teníamos, pues no… y mira, yo vivo al día, yo soy una mujer que soy millonaria en amor, pero no en lanita, entonces si no hay trabajo no hay comida, no hay viajecitos a México, no hay nada. Eso si está bastante difícil”, relató.

Sin embargo, Angélica trata de verle el lado positivo a este escenario. “Con eso iba a poder vivir medio año y ya no, pero vamos a ver… Mira, Dios aprieta, pero no ahorca. Vamos a ver cómo salimos de esto, lo importante es no morirnos”.

Por otra parte, Angélica María reveló que su hija Angélica Vale no ha dejado de trabajar, pues a pesar de que cuenta con el respaldo de su esposo, debido a que todo está muy caro en Los Ángeles ella tiene que ayudarle en los gastos del hogar.