'Yo sé perfectamente quién es mi mamá', Sofía Castro sale en defensa de Angélica Rivera

Ciudad de México.- Luego de que se diera a conocer que se investiga a Angélica Rivera por unas cuentas millonarias, Sofía Castro no dudó en defender a su madre.

Según se informó, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentra indagando a Rivera durante su gestión cuando fue primera dama del País.

Al ser captada junto a su novio en el aeropuerto de la Ciudad de México, la joven actriz fue abordada por los reporteros para responder sobre este controversial tema, por lo que sin dudarlo la intérprete replicó:

Foto: Agencia México

Sofía Castro asegura que conoce a su madre

“No voy a hablar al respecto porque es algo que no me incumbe, que no es cierto. Ni sé, no es cierto, no me incumbe, eso ya pasó. Mi mamá está tranquila, yo sé perfectamente quién es mi mamá, entonces también prefiero mantenerme muy al margen en ese tema”.

Pero como las preguntas sobre la situación legal que estaría atravesando la actriz recordada por su papel de “Gaviota” continuaban, Sofía recalcó que más allá de todo lo que se dice de la mujer que le dio la vida, ella prefiere enfocarse en lo que vive en este momento.

“Como te digo, nosotros sabemos perfectamente quienes somos. Yo llevo trabajando desde los 14. A mi de ese tema no me gusta hablar, porque no lo veo, no estoy enterada, yo sé perfectamente quien es mi mamá, quien es mi papá y quienes somos nosotros, y prefiero mantenerme muy al margen de notas que han salido desde hace muchísimo tiempo, de una etapa de mi vida que ya pasó, que fue muy bonita, pero ya pasó”, expresó.

Guarda silencio sobre cancelación de boda

Por otra parte, Castro también decidió mantenerse hermética y no emitir su postura con respecto a la cancelación del enlace nupcial de su amiga Irina Baeva con Gabriel Soto.

“No voy a hablar de la boda ni de mi hermana, ni de Irina, ni mis amigas porque a mí no me corresponde, el día que yo tenga un anillo y tenga ya mi vestido de novia, con mucho gusto les doy detalles y demás de mi boda”, explicó antes de retirarse del lugar.

Video: