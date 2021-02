"Yo recibía amenazas de muerte": Irina Baeva revela que hubo muchas personas que le pidieron que se matara

CIUDAD DE MÉXICO.-Irina Baeva en entrevista con Yordi Rosado comentó que recibió hasta amenazas de muerte, luego de que anunció su noviazgo con Gabriel Soto.

"Yo recibía amenazas de muerte, me decían muérete. Llegó a tal grado que hasta me decían que me matara. Exponían a mi familia, a mi hermana, inventaban noticias de que mi hermana y yo éramos unas ambiciosas que no teníamos nada en la vida, que nos queríamos casar solo por dinero... filtraron fotos de mis papás, burlándose de mi familia. Me da pavor dar entrevistas... es muy complicado porque todo lo que digo o hago, nada le parece a nadie".

Agregó:

"Se han burlado de todo lo que yo soy física y emocionalmente... me han destrozado de pie a cabeza".

Baeva afirma que su intensión nunca fue dañar a nadie, pero dice que tal vez la decisión de los dos fue precipitada.

"La intensión de ninguno de los dos era lastimar a nadie. Yo pedí hablar con ella (Geraldine Bazán) porque a mí no me gusta llevar las cosas al medio del espectáculo. Yo creo que se tiene que hablar, yo soy de hablar las cosas de frente, pero nunca se dio".

La actriz contó que para ella es importante que todos estén en armonía y en paz, además afirmo que quiere mucho a las niñas de Gabriel.

Previamente había dicho que ella no se metió en ninguna relación, ya que cuando comenzó a andar con Gabriel él ya se estaba separando.

"Después se dicen tantas cosas, hay muchas versiones y mentiras y cosas ciertas. Lo único que puedo decir es que a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, que lo hice por amor... me enamoré, me enamoré de un hombre que estaba separado, que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje, que no estaba en mis planes un hombre que se estaba divorciando, que tuviera hijos... pero así pasó, y las cosas se manejaron con muchos errores, fue un proceso muy complicado".

La actriz entre lágrimas indicó que Gabriel al final se divorció y lo hizo por él, y que ahora están felices.