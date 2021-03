"Yo quiero casarme ya", Christian Nodal se sincera sobre su relación con Belinda

CIUDAD DE MÉXICO. – El cantante oriundo de Caborca, Sonora, ha dejado claras sus prioridades: casarse con su novia, la cantante y actriz Belinda, continuar en la industria de la música y sobrevivir a la pandemia, así aseguró Christian Nodal al portal de noticias Infobae.



El intérprete de “Adiós amor” y “Probablemente” se sinceró con Infobae México sobre sus expectativas románticas y laborales, donde compartió que ha estado trabajando en adaptar los estilos del mariacheño y el sierreño para el tema de desamor “2 veces”, escrito por Horacio Palencia.



“Yo supongo que más que dolidos es para enamorados, porque los que estaban casados ya están divorciados, si ya era complicado tener una relación, con la distancia y que no puedan estar constantemente con su pareja, todo lo complicó más”, comentó el artista sobre este proyecto.



Añadiendo que sus próximas canciones serán temas románticos, las cuales no tienen relación con su vida personal, pero las hace porque “son a las que mejor le van”.



Yo si quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Los Plebes son mis invitados especiales, mis amigos los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí”, afirmó Nodal, expresando sus deseos por casarse con Belinda, con quien lleva 8 meses de relación.