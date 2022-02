"Yo perreo sola": Buscan organizar concierto de Bad Bunny exclusivo para mujeres en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que las entradas para los conciertos de Bad Bunny en México se agotaran en cuestión de minutos, algunas de sus fanáticas se pronunciaron en redes sociales para convocar a más mujeres en un interesante evento que podría interesar a toda aquella persona que sea fanática del reguetonero.

Según explicaron en distintas publicaciones y videos, surgió una iniciativa en Facebook para organizar un concierto especial para mujeres, con la finalidad de que sea un espacio 100% seguro y cómo para todas las asistentes. Y aunque al principio parecía una broma, poco después explicaron que querían organizarlo en serio.

De momento se conoce que se creó un grupo en la red social bajo el nombre de "Bad Bunny concierto para puras niñas", el cual ya cuenta con más de 50 mil integrantes, entre las que destacan aquellas mujeres que trabajan en producción de eventos en vivo, incluso ya publicaron su primer comunicado oficial para invitar a más chicas a unirse al posible evento que podría tener a Benito Martínez Ocasio sobre el escenario.

Fue por parte de un usuario reconocida como Luz Escandón, quien encabeza el grupo, que compartió lo siguiente.

Sé que todas están muy emocionadas y queremos que esto se haga, pero les pido paciencia para poder aterrizar todo. Sin un plan concreto no podemos hacer la estrategia de marketing y cualquier esfuerzo individual de personas de grupo no va a funcionar. Esto va en serio y obviamente se van a contemplar costos reales sobre el lugar del evento, la seguridad, etc".