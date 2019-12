'Yo no tengo que callarle la boca a nadie', Belinda tras amenazas a periodista

Cd. de México.-La cantante Belinda negó haber amenazado a la periodista Elisa Beristain, quien aseguró que recibió llamadas de la cantante tras haber revelado la supuesta relación de la artista con Lupillo Rivera.



Yo no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas, más bien con mi trabajo, porque siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas", explicó la intérprete durante la presentación oficial del elenco de Hoy No Me Puedo Levantar, musical que protagonizará junto a Yahir.



Ante los cuestionamiento de la prensa sobre supuestas intimidaciones a la conductora del canal en línea Chisme No Like, la cantante se defendió diciendo que lo único que le importa es su carrera y su público.



"Empecé desde muy chiquita, entonces me conocen desde niña y eso hace más fácil tratar de investigarme y saber más, pero yo vivo para el arte, la música, para mí público. Entonces solamente tengo buenos deseos para todos", expresó.



En noviembre, Beristain dijo en el programa En Vivo que durante una convención de YouTube, en la Ciudad de México, recibió una llamada de Lupillo y Belinda, quienes la amenazaron.



"Ya sabemos que estás en la Ciudad de México y un comandante te esta buscando. Borra el material que tienes donde hablas de mí porque te está buscando", relató la presentadora.





En el programa Chisme No Like, conducido por Elisa Beristain, Lupillo Rivera reveló que había tenido un romance con Belinda durante cinco meses.