"Yo no tengo por qué agacharme, yo no hice nada" :Paola Durante habla sobre su detención al ser supuestamente sospechosa de la muerte de Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada domingo Yordi Rosado tuvo otra invitada en su programa de YouTube, en esta ocasión Paula Durante una de las figuras más polémicas en los últimos años, después de ser supuestamente involucrada en la muerte del famoso conductor y comediante, Paco Stanley.

Paola reveló que después del arraigo de Mario Mario Bezares, una semana después todo el equipo fue a declarar, hasta que un día la buscaran en su casa las autoridades para cuestionarle lo que hacía de su vida y que brindara detalles de todo eso.

Al dar distintas declaraciones, Paola tuvo que ser trasladada a un reclusorio porque una persona quería encararle, porque supuestamente ese testimonio, la había "reconocido".

Sin embargo cuando llegó el momento del careo, la modelo originaria de Uruguay reveló que la pusieron en un cuarto donde había un espejo amarillo, empezó a caminar y contestar las preguntas que le hacían, después cancelaron el careo, debido a que al parecer la persona se encontraba detrás del espejo y dijo: "ella fue".

Veo tres cuartos abierto, meten a Jorge, a Jose Luis y me meten a mi, llega un juez me dice: estás en estos momentos arraigada y tienes que firmar: no yo no voy a firmar nada le dije" reveló la modelo.