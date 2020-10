"Yo no soy celoso": Diego Verdaguer habla de su distanciamiento con Amanda Miguel

TIJUANA, B.C.- Diego Verdaguer dijo no ser celoso, pero tampoco tiene porque ponerle corazoncitos a las fotos que Amanda Miguel, su esposa, comparte en redes sociales.

Y es que, luego de que su mujer compartiera la imagen con tremendo escote, podría haber despertado un poco la ira del cantautor argentino.

La vi, a mi me pareció que estaba muy guapa, pero yo no le dije nada, se lo digo por teléfono, no tengo que estar escribiéndolo en Instagram”, recalcó en entrevista vía zoom.