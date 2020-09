"Yo no odio el Covid", dice Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi se vio obligada a cancelar su gira “Diosa de la Noche” luego de que la pandemia mundial del coronavirus paralizara por completo los espectáculos.



La intérprete de “Como te amo yo” dijo para el programa “Hoy” que a pesar de que el virus llegó hasta su casa ( sin especificar cuál de los integrantes de su familia se contagió) no al Covid, pues considera que este mal llegó para darle al ser humano una lección.

“No odio al Covid (…) la verdad sí me duele mucho que he perdido personas queridas, tengo amigos que aún están graves y el Covid llegó a mi casa, con mi familia, pero no lo odio porque también todos hemos visto que con muy poquito los humanos podemos dejar de ensuciar el mundo, se florece, se mejora”, dijo la cantante en entrevista con Galilea Montijo.



Refiriéndose al tiempo que pasó en prisión luego de ser acusada por corrupción de menores con el escándalo de Sergio Andrade, Gloria aseguró que la vida le enseñó a valorar su vida y que el miedo no debe paralizar a nadie, sin importar lo grave que se ve la situación.



“He vivido situaciones personales muchísimo más duras y cuarentenas más tremendas para mí, de mi libertad, entonces como que he aprendido, la vida me enseñó a que no te puedes morir de miedo”, agregó.



“Deberíamos ver la lección que hay que aprender en esto para que no sea en vano, para que este destierro, esta falta de abrazos y besos no sea en vano, sino para valorarse (…) Cuántas personas dijeran que quisieran ir a abrazarlas, y cuando podía no lo hice. Esta es la oportunidad para darte cuenta y cuando esto pase vayas y las abraces”, remató.