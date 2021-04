"Yo no me amaba como me amo hoy": Bárbara de Regil

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil se ha caracterizado por su talento artístico en la pantalla chica pero también en el último año se ha abierto fama en el mundo de las redes sociales, gracias a su entrega y fidelidad con sus fanáticos.

La actriz se ha encargado de compartir contenido en el que busca motivar a sus seguidores a cambiar sus hábitos alimenticios y por supuesto a tener una vida más activa.

Pero también diariamente ha intentado brindar frases y mensaje de aliento para cada uno de ellos, en los que intenta recordar la importancia del amor propio.

En una de sus más recientes publicaciones, Bárbara reveló que hubo un momento de su vida que no se amaba, como lo hace ahora, no se sentía contenta al verse frente al espejo, debido a que siempre se quejaba por algo.

Creo que parte de lograr quererme tanto �� llegó el día que deje de compararme con las demás y también el día que decidí ACEPTARME , con la nariz chueca , los dientes chuecos , la cara flaca , estrías en boobies y pompas , me falto altura , quiero menos boobies , me gustaría tener las piernas largas y todos los “defectos” que yo me veía .... ojo : NADIE ES TAN FEA COMO CREE QUE ES !!!! Hermana , Hermano compararte no te trae ningún tipo de paz !!" escribió la actriz.