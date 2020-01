“Yo no he conocido una mejor madrastra” Talina Fernández de Ana Bárbara

En el año de 2005, luego la muerte de la actriz Mariana Levy, el viudo José María Fernández ‘El Pirru’ y la cantante Ana Bárbara comenzaron una relación amorosa, la cual escandalizó tanto a la opinión pública como a Talina Fernández por lo reciente que estaba el fallecimiento de su hija.

Talina reveló cómo fue que, sin imaginarlo, descubrió en Ana Bárbara es un ser lleno de bondad, una mujer a la que hoy admira por el amor incondicional que entregó a sus nietos José Emilio y Paula.

Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula, que Ana Bárbara… Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba pendiente de cada necesidad de mis nietos, Ana Bárbara, sabes que te adoro, a tu mamá también, a tus hermanas (…) Pero sí, nos taponeó la boca (Ana Bárbara) porque quizá al principio y muy cerca de la muerte de mi hija como que nos rebelábamos que Pirru ya tuviera novia”, confesó.

Durante la entrevista, la ‘Dama del Buen Decir’ tomó una llamada con la cantante, le pidió perdón por haberla juzgado antes de conocerla y le reiteró el respeto y el amor que le tiene.

“Eres correspondida con todo mi corazón y en este momento oír tus palabras de amor son muy atinadas, muchas gracias… Yo te adoro, la verdad no me merezco tanto, ayer justo le escribí a Paula y le digo, ‘mi amor te debo cosas porque hubiera querido estar más tiempo contigo pero sabes que a la medida de lo que he podido los amo y los protejo, que a veces no puedo tanto como yo quisiera’…”, contestó Ana Bárbara.

