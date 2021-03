"Yo necesito otra vida": Eduardo Santamarina habla de como tocó fondo por alcohol

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Santamarina es uno de los actores con más trayectoria artística gracias a sus distintos protágonicos que ha tenido en su carrera, que lo ha colocado como uno de los favoritos de la pantalla chica.

Sin embargo no todo ha sido color de rosa para el artista y es que desde su adolescencia comenzó a beber alcohol, pero fueron años después cuando se le desató un gran vicio, del cual le costó mucha voluntad para poder salir de él.

Fue por medio del canal de YouTube de Yordi Rosado, que el actor abrió su corazón y habló de uno de los temas más vulnerables en su vida: el alcoholismo, es por eso que actualmente evita a toda costa probar de nueva cuenta el alcohol, para no volver a recaer.

Eduardo confesó que cuando empezó a grabar en Televisa, el alcohol llegó afectar a sus llamados, y es que estuvo al punto de que llegaba crudo o peor aun debido a que su edad se lo permitía a veces iba "en vivo" a grabar, es decir sin poder dormir, sólo se bañaba, se colocaba el perfume y masticaba algunos chicles pero al final el olor lo delataba.

Yordi cuestionó al actor si tuvo alguna persona que intentara ayudarlo, a lo que este contestó que Eugenio Cobo le ofreció irse a Oceánica y hasta la misma empresa se iba hacer cargo de los gastos, pero en ese momento lo rechazó, porque aun no aceptaba el problema.

Luego en una novela, en un llamado llegué pedo, según yo no se me notaba, hasta en un corte me dijeron: Eduardo se te nota, ¿puedes?, a lo que contesté: claro que puedo" dijo el actor.