“Yo me voy a morir joven", decía Magda Rodríguez a Andy Escalona

TIJUANA, B.C.- Andrea Escalona contó que su mamá, Magda Rodríguez siempre le decía que se moriría joven.

“Me decía: Yo me voy a morir joven, y yo de broma le decía, pues apúrate mamá porque ya joven no te me estas muriendo”, recordó la única hija de la productora de “Hoy”, quien sorprendió con su muerte el pasado 1 de noviembre.

La conductora y actriz relató en un Live en su Instagram, que encontró a su mamá tiesa, dormida, con una imagen, donde lucía relajada, donde no hubo indicios de auxilio.

“Estaba dormidita y ni movió nada para pedir auxilio a la muchacha ni nada, ni el teléfono ni nada”, explicó Escalona.

Recordó el episodio de un día antes de su muerte y la mañana antes de insistir en que la despertaran, porque ya era tarde.

“Le dije a Mayra la muchacha, te vas a su cuarto y la despiertas y en eso que espero y digo, si él pasa algo a mi mamá yo me muero, y cuando me dice, está tiesa, hice de Santa Fe a San Ángel cinco minutos llegué y viendo el cuerpo, todavía no entiendo sigo en shock”, reiteró.

A 18 días de su fallecimiento, Escalona compartió que le canta, le baila, se la mienta, pero sobre todo la extraña al final.

“La voy a extrañar muchísimo y me hará mucha falta”, finalizó.